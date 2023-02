Polyák Lilla a Palikék Világa by Manna Három Igazság című műsorában vendégeskedett. A színésznő őszintén beszélt a Gömöri András Mátéval való kapcsolatáról, volt férjéről, és arról, mennyire érdekli az életkora.

Polyák Lilla és Gömöri András Máté már hét éve alkotnak egy párt. A szerelmesek sok bántást kaptak a köztük lévő korkülönbség miatt, a színésznő ugyanis 46 éves, Gömöri pedig idén tölti a 31-et. Palikék többek között erről is faggatták a színésznőt, aki elmondta, cseppet sem foglalkozik az öregedéssel.

„Egyáltalán nem érzem a koromat, ami egyrészt tök jó, másrészt van egy papír, amire mindig ráírják a koromat, és az néha megrázó. Nagyon élvezem az életemet, nagyon szeretek élni, és szeretném még sokáig élvezni. Olyan szinten nem félek az öregedéstől, hogy csúnya leszek és öreg, és nem fognak szeretni. Azt hiszem, így rendben vagyok nem csak magammal, de az életemmel is most. Furcsa módon elég sokat boncolgatták a koromat, a párkapcsolatomat és a korkülönbséget, de nem hiszem, hogy az lenne egy működőképes párkapcsolat lényege" – kezdte Lilla, aki baromira unja, hogy az emberek folyton a köztük lévő korkülönbséggel jönnek.

"Mátéval, akivel a jövő héten ünnepeljük a hetedik évfordulónkat, most már az egy állítás azért... Tök jól vagyunk, minden szuper, ő egy nagyon öreg lélek, azt hiszem, én meg egy kicsit infantilis. Ha egyszer is szembe jött volna a létezésünkben a korkülönbség, nem tudtuk volna működtetni"– magyarázta, majd arra is kitért, szeretne-e a párja tőle saját gyermeket.

„Természetesen. Nagyon sokat beszéltünk róla, és abban maradtunk, hogy tőlem szeretne, de nem szeretne mindenáron. Viszonylag kevés az esélye, hogy összejön együtt, valljuk be. Nem lehetetlen, de azt fel kellett dolgoznunk, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez valaha meg fog történni"

- mondta Lilla, aki a volt férjével, Homonnay Zsolttal való kapcsolatáról is beszélt. A színésznő elmondta, hogy gyermekei édesapjával a mai napig jó barátságot ápolnak.

A teljes adás ide kattintva nézhető vissza.