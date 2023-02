Legutóbb a horgászokkal került vitás szituációba, majd a témában nyilatkozó Erdei Zsoltnak is nyílt üzenetet írt. Most azonban azzal hívta fel magára a figyelmet Alekosz, hogy megmutatta izmait, ugyanis a Blikk szerint vagyonőri állását is hátrahagyva testépítőnek állt a médiahős. Nagy Alekosz látványos fejlődéséről és bicepszéről bárki megbizonyosodhat, ha megnézi a mindössze 24 óráig elérhető Facebook-történetét.

A lap szerint Alekosz jó úton halad afelé, hogy ő legyen az új izomceleb.