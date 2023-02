Aurelio édesanyja, Márta korábban szerepelt a niylvánosság előtt, fiával együtt az RTL Hagyjál főzni! című műsorában is együtt kotyvasztottak a konyhában. A VV6 győztesének édesanyja aztán eltűnt a reflektorfényből, amióta pedig egyetlen fia börtönbe került, szinte teljesen kizárta a nyilvánosságot.

Márta azóta, hogy fia bevonult a börtönbe nem nyilatkozott, de a Blikkel most kivételt tett, és őszintén vallott arról, hogy élte meg az elmúlt egy évet Aurelio nélkül.

"Nagyon hiányzik, szinte egész nap rá gondolok. A munkám segít egyedül, az le tud kötni, de ha hazaérek, mindig szembesülök azzal, hogy nincs otthon. A szobáját folyamatosan rendben tartom, rendszeresen takarítjuk, mert bízom abban, hogy hamarosan hazatérhet. Mindennap bemegyek oda, jó érzéssel tölt el ott lenni, olyan, mintha velem lenne"

– mesélte a realitysztár édesanyja, aki kétnaponta tud beszélni a fiával telefonon vagy Skype-on.

"Féltettem nagyon attól, hogy miként illeszkedik be abba a szigorú rendszerbe, mert ő mindig is egy szabad szellemű, önfejű fiú volt. Úgy látom, jól vette az akadályokat, és nagyon sokat változott. A beszélgetéseink során is érzékelem, mennyire komoly férfivá ért, és milyen sokat változott. Sokszor ő nyugtat, tanít engem. Ha valamilyen bajom van, mindig mondja: „Anyukám, engedd el az egódat! Nem számít semmi más, csak a család és az, hogy egészségesek legyünk".

Aurelio korábban őszintén beszélt arról, nem engedi édesanyjának, hogy meglátogassa a börtönben. Márta asszony most bevallotta, hogy ő sem szeretné így látni a fiát, hiszen nem tudná elviselni, hogy nem ölelheti át.

A korábbi valóságshow győztes a rácsok mögött tudta meg, hogy született egy kislánya. Márta asszonynak a tündéri unokája, Szofi segít túlélni a fia nélkül töltött napokat.

"Sokkolt, amikor a lány jelentkezett nálam, majd DNS-mintát kért tőlem. Természetesen segítettem, hiszen tudni akartam az igazságot. Nagyon boldog voltam, amikor kiderült, hogy valóban a fiam az apja. Úgy éreztem, a sok rossz után végre egy kis öröm is éri a családunkat azzal, hogy Szofi megszületett. Azóta ő az én napsugaram és a vigaszom, aki segít túlélni a fiam hiányát. Sokat látogatom, ők is gyakran jönnek hozzám az édesanyjával. Alig várom, hogy Aurelio is velünk legyen, és lássam őket végre együtt."

- mondta Aurelio édesanyja, hozzátéve, nem csak neki, de fiának is hatalmas erőt ad, hogy idekint várja a kislánya, akinek a lehető legjobb apukája szeretne lenni.