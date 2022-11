Aurelio jelenleg is börtönbüntetését tölti. Az ünnepek közeledtével úgy érzi, élete legnehezebb időszaka elé néz. Az egykori valóságshow-győztes féléves kislányáról, és mindennapjairól is őszintén beszélt.

A ValóVilág egykori győztese már kilenc hónapja van a rácsok mögött, és úgy érzi, az elmúlt időszakban rengeteget változott. Nem tagadja, az ünnepek közeledtével egyre nehezebb a bent töltött idő, de a börtönben nem divat a sírás, így igyekszik tartani magát - mondta a Fókusznak.

A celeb elmesélte, hogy minden reggel fél 5-kor kel, 5-kor reggelizik, majd indul a munka, ahol ő és a társai csontvázakat készítenek oktatási célra. Ezután van egy kis szabadideje, ahol általában filozófiai könyveket lapozgat - és egy korábbi interjúban elárulta, hogy saját könyvét is írja. Ilyenkor edz, amit két társával együtt egy megosztott börtöncellában végez. Esténként tévézik, a Celeb vagyok, ments ki innen! adásait például minden nap követte, a sors furcsa fintora, hogy korábban ezt a műsort megnyerte.

„Amikor a játékosok kaptak levelet a családjuktól, azt én is megkönnyeztem" – mesélte a celeb, majd viccesen hozzátette: „Ez most a dzsungelnél is nehezebb".

„Amikor az első napon bejöttem, nagyon rettegtem, esküszöm. Az ember fél az ismeretlentől. Nagyon ritka az, aki semlegesen áll hozzám, az emberek 10-20 százaléka, de a többi 40-40 vagy szimpatizál velem, és kedves, és próbál velem beszélgetni (...)" – vallotta be Aurelio, aki elárulta, hogy múltjából adódóan gyakran hangzik el az „Na mi van sírós, ez a való világ" szófordulat a börtön falai között.

Aurelio a börtönben tudta meg, hogy apa lett, így alig várja, hogy találkozhasson a kislányával, Szófiával, akit még csak képeken látott.

„Született egy kislányom. A dolog pikentériája, hogy én itt vagyok a börtönben. Nagyon nehéz ezt így feldolgozni" – mondta Aurelio, aki szerint kislánya szeme és szája kiköpött olyan, mint az övé.

Az egykori reality sztár azt is elárulta, mi hiányzik neki legjobban a börtön előtti életéből.

Ami a legjobban hiányzik, az a szabadságom. Az, amikor az ember szabad.