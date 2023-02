Felrobbantotta az internetet a német-brazil videós, Dazudemno, aki különböző nemzetek zenéire, többek között magyar dalokra is táncol. A közel 500 ezres követőtáborral rendelkező srác produkcióiért megőrülnek a magyarok.

Az excentrikus fiatalember nemcsak dalválasztásaival és profi lépéseivel hívta fel magára a figyelmet, különleges jelmezeivel is hódít. A Wellhello, ByeAlex és a Magna Cum Laude slágerei, illetve roma muzsika is felcsendül Dazudemno tartalmai alatt, ezért több felhasználó is azon a véleményen volt, hogy tiszteletbeli magyarrá kéne avatni őt.