Paris Hilton néhány héttel ezelőtt egy fotóval tudatta, hogy édesanya lett. A 42 éves örökösnő most elárulta, hogy hívják a kisfiát.

Paris követői sokkot kaptak, de nem túlzunk, ha azt mondjuk: az egész világ meglepődött a hír hallatán, mikor kiderült, hogy a népszerű örökösnő édesanya lett.

A This Is Paris című podcastjában nemrég arra is fény derült, milyen nevet kapott a pici.

A 42 éves örökösnő gyermekének teljes neve Phoenix Barron Hilton Reum. Hozzátette, hogy kisfiát részben néhai nagyapjáról, Barron Hiltonról nevezte el, a Phoenix pedig több okból is fontos név számára - írja a Blikk.

"A Phoenixnek van néhány jó, a popkultúrából származó referenciája, de sokkal fontosabb, hogy a főnixek képesek feltámadni a hamvaikból, hogy újra repüljenek. Szeretném, ha a fiam úgy nőne fel, hogy tudja, katasztrófák és a diadalok egyaránt jellemzik az életünket" – fejtette ki az újdonsült édesanya.