Jennifer Love Hewitt a napokban töltötte be a 44-et, ennek apropóján pedig meg akarta mutatni, hogyan néz ki smink nélkül.

A színésznőt nem ismerték fel a rajongói, és ezt a tudtára is adták, kemény kritikákat kapott. Sokan azt írták, hogy túl sok és túl erős a filter, amit a fotóján használt, de vannak olyanok is, akik úgy hiszik, nincs is filter a fotón, csak túlzásba vitte Jennifer a plasztikát.

"Talán nincs smink, de ez nem az a Jennifer Love Hewitt, akit a 90-es és 2000-es években a tévében láttam. Ezt a verziót egyáltalán nem ismerem, csak a neve ugyanaz" - írta egy csalódott kommentelő.