Dobó Ági lassan tíz éve blogol és avatja be mindennapjaiba a közönséget. Jó ideje már, hogy a gasztronómia nagy rajongója, nyert már főzőműsort is, és receptjeit megosztja a követőivel. Legújabb receptkönyvénél a barátai bábáskodtak.

„Amikor készült a könyv, gyakorlatilag összeköltöztünk egy hétre a mi házunkban néhány baráti párral. Minden „családi vállalkozásban" ment, hiszen a fotós, a grafikus, a szerkesztő is a társaságunkhoz tartozik. És mivel folyamatosan készítettük a finomabbnál finomabb mártogatósokat, krémeket, kencéket, senki sem bánta, hogy ez tulajdonképpen munka. A hétvégén a barátnőim a Konyhakiállításra is elkísérnek, ahol saját standon fogunk majd főzni három napon keresztül, és persze viszem a könyveket is" – nevetett Ági, akinek a mindennapokban nagy hasznára van a gasztronómia iránti rajongása. Férje mellett ugyanis két kisfia is imádja, bármit is készít nekik.

"Bármit is készítek nekik, szerencsére szeretik, bár a kisebbik fiam nem bánná, ha túrós csusza lenne a reggeli, az ebéd és a vacsora is. Arról, hogy külföldre költözzünk legalább egy időre, már régóta beszélgetünk, de egyelőre itt tart minket a családunk, akikkel nagyon közel állunk egymáshoz, és persze a barátok. Én ugyan messzebbre is szívesen mennék, de azért, hogy tőlük ne legyen nagy a távolság, leginkább Európában gondolkodunk. A spanyol ételek például nagyon finomak, és a mediterrán országok közül ez a régió áll a legközelebb hozzánk. Vagy éppen Ausztria, ahol nemsokára sítábort is rendezünk, a szomszédban van, és onnan bármikor haza is jöhetünk" - mondta.

Mielőtt azonban a költözés testközelbe kerülne, Ági gőzerővel dolgozik itthon is. Immár második receptkönyve, a Krémek, kencék lett az olvasói kedvence, ezt mutatja be a március 2-4. között a Papp László Budapest Sportarénában, a Konyhakiállításon, ahol a közönség a legújabb trendekkel, a létező leghatékonyabb energiafelhasználású konyhai gépekkel is ismerkedhet amellett, hogy gasztronómiai bemutatókat, beszélgetéseket is láthat-hallhat a színpadon.