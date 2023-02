Tóth Andi és Marics Peti nem várnak a jó dolgokkal: összebútoroztak. Az énekesnő szerint nem érdemes hosszú ideig várni egy ilyen lépéssel, jobb, ha mielőbb kiderül, mit hoznak ki egymásból.

"Nem vagyok az az ember, aki szereti hosszasan húzni a dolgokat. Biztos van, aki úgy van vele, hogy mondjuk beszélünk az összeköltözésről két év múlva, ha már itt, vagy ott tart a kapcsolatunk. Nálam, ha valami egy hét után nem tart ott, akkor nem is fog soha. Azt hiszem, Petiből is ilyen energiákat váltottam ki, így az összebútorozás közös igény és döntés volt. Mindketten szeretnénk minél több időt együtt tölteni és ez így a legoptimálisabb. Minek töltenénk éveket együtt úgy, hogy nem derül ki, mit hozunk ki egymásból null-huszonnégyben?" - mondta korábban Tóth Andi. A szerelmesek már egy kutyát is befogadtak, erről Marics Peti beszélt a Sztárban sztár adása után, ahol mindetten zsűritagok, de nem ülnek egymás mellett.

Andinak nagy álma volt, hogy legyen egy rottweilere, és ez most megvalósult. Egyébként most is itt van a kocsiban, úgyhogy mindjárt megyünk is ki hozzá. Nagyon hozzánk nőt, velünk is alszik, vagyis kicsit nehéz vele. Persze volt koncepciónk arra, hogy a helyén alszik, és nem jöhet az ágyba, aztán... - mondta a Borsnak Marics Peti.