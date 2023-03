Bereczki Zoltán őszintén mesélt arról, hogy az életében most a színházi szerepeinél sokkal fontosabb a lánya és a vele töltött idő.

Bereczki Zoltán úgy döntött, minden erejével az apaságra szeretne koncentrálni, ezért a Centrál Színházban visszaadta az összes szerepét. A színész csak saját darabját játssza a Játékszínben, illetve koncertezik - mesélte az ATV Húzós című műsorának felvételén.

"A lányom tizenkilenc hónapos, most főleg apuka vagyok, ez a hivatásom. A feleségem, Vica visszatért a Radnóti Színházba, én vagyok a gyerekkel otthon. A volt feleségem otthon volt anno, három évig szoptatta a gyermekünket, aztán elindultunk, volt bébiszitter"

-mesélte Bereczki, aknek Bata Évával közös kislánya, Flóra 2021-ben született.

"Azért adtam vissza a szerepeimet, mert apuka akartam lenni, és félig ezt nem lehet csinálni. Nagyon vágytam arra, hogy ezt most, ebben a körben jól csináljam. De most sem tudhatom, jól csinálom-e. A tegnapi fürdetésnél például a gyermekemről levettem a pelenkát, ő pedig visongva rohangált körbe a lakásban. Nem tudtam, hogy ezen meg tudok hatódni, de úgy látszik, igen. A nagyobbik lányomtól is meghatódom, jó dolgai vannak"

- tette hozzá a színész, akinek két lányával, Zorával és Flórával kerek a világ.