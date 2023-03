A sztárséfnek a sniccerrel nyolc centi mélyre sikerült belehasítania a kezébe, ami miatt az izmok, az ínszalagok és az ízületek is megsérültek.

"Mindig mondom a kollégáknak, hogy a húscsontozásánál is használni kell védőkesztyűt, de a műhelyben most nem fogadtam meg a saját tanácsomat, aminek az ujjam látta a kárát. Amikor láttam, hogy mi történt, nagyon megijedtem. Három dolog járt a fejemben: hogy ne essen le az ujjam, ne vérezzek el, illetve, hogy vajon tudom-e majd még valaha használni a kezemet...

Évente két-három alkalommal biztos, hogy megvágom valamimet, de ilyen súlyos sérülésem még nem volt. Bár bírom a vért, ez tényleg nagyon durván nézett ki" - árulta el a Blikknek Lázár, aki szerencsére gyors orvosi segítséget kapott, időben érkezett a kórházba, így sikeresen vissza tudták helyezni az ujjából lemetszett darabot.A séfnek három hétig gipszet kell hordania.

"Ugyanúgy jövök-megyek, csinálom a dolgaimat. Annyi, hogy most gyalog közlekedem, a gyerekeim öltöztetnek, ollóval vágok mindent, és csak olyan ételeket főzök, amelyek egy kézzel is kivitelezhetőek. A napokban is lesz egy vacsoraestem, ahol most csak vezényelni fogok" – tette hozzá Lázár.