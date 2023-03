A pár sokáig nem nyilatkozott helyzetükről, de az ismerőseik megtették helyettük.

"Nincsenek könnyű helyzetben, de van még remény. Mindketten meg akarják menteni a házasságukat, harcolnak egymásért. Persze, aki volt már hasonló helyzetben tudja, hogy ilyenkor még dúlnak az indulatok, csatáznak az egók, de a kisfiuk miatt igyekeznek félretenni és megbeszélni ezeket a nézeteltéréseiket" - mondta korábban az illető.

Viktor nem érti, kik a névtelen barátok, akik a házasságáról nyilatkoztak, mostanra megelégelte, hogy mindenki a magánéletén csámcsog, közösségi oldalán mondta el ezzel kapcsolatban markáns véleményét.

"Nem szoktam ilyet csinálni, nem szoktam reagálni újságcikkekre és kommentekre, mert nem érdekel, de most már kezd kicsit elég lenni. Én már kijelentettem, hogy igenis vannak problémák, amin nekünk dolgozni kell, és ezenkívül nem szeretnék nyilatkozni semmit. Azt kell mondanom mindenkinek, hogy nyugi. Mi dolgozunk rajta, mint egy normális, felnőtt házaspár. Nem hiszem, hogy annyira egyedi ez a helyzet, hogy semelyik kapcsolatban soha nincsen probléma. Mi is emberek vagyunk, nekünk is vannak problémák, amin dolgozni kell – jelentette ki az énekes, majd egy felhívással folytatta. – Ez a kedves, névtelen barát, aki folyamatosan nyilatkozik, hogy ő tudja, mi az igazi problémáink, én hogy viselem az egészet, az Anita hogy viseli... Ki vagy? Ki ez a kedves barát? Gyere hozzám" - fakadt ki 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában.