Dér Heni karácsony után jelentette be, hogy második gyerekével várandós, azóta pedig az is kiderült, hogy kislány vagy kisfiú érkezik majd hozzájuk. A várandósság örömeit Heni szívesen osztja meg a rajongóival: nemrég arról posztolt, hogy várandósan sem hagyott fel az edzéssel. "Már csak 3,5 hónap életem második »tétmeccséig...«. Mentálisan és fizikailag is készülök a menetre... Ezek az élet nagy dolgai, és még mindig nem a filterek" - írta a fotóhoz Heni, amit ide kattintva lehet megnézni.