Másfél éve vált el Csillától Joshi Bharat. A tévés egy darabig Kelemen Beatrix párja volt, a kapcsolatnak azonban hamar vége lett. Januárban felröppentek a hírek, hogy Joshi Bharat kibékült Csillával: újra exfelesége főztjét eszi.

"Hozzám is eljutott a szóbeszéd, sőt Bharattal üzenetet is váltottunk, és jót mosolyogtunk ezen. De nem békülünk, nem randizunk! Olyannyira nem, hogy amióta különköltöztünk, nem is láttuk egymást. Ez az én döntésem volt" - mondta Csilla a BEST magazinnak. Hozzátette, ennek ellenére valóban előfordult, hogy főzött exférjére, de az ételt közös lányuk segítségével juttatta el hozzá.