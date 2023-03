Nagyon sok színésznek változtatnia kell a megjelenésén, hogy eljátszhasson egy-egy szerepet, és ez teljesen természetes. A legegyszerűbb kérés a haj színének vagy hosszának a megváltoztatása, de vannak komolyabb felkészülést igénylő elvárások, ilyen, amikor a színésznek a testén kell alakítania. Az alábbi tehetséges emberek egy pillanatig sem haboztak, amikor arra kérték őket, hízzanak meg, ha meg akarják kapni a szerepet. Pedig tudták, hogy leadni majd nem lesz egyszerű, bár voltak, akiknek a plusz kilók felszedése is kihívást okozott.

Austin Butler

A Golden Globe-díjas és BAFTA-díjas amerikai színész, énekes Elvis Presley szerepéért volt kénytelen felszedni némi súlyt. Úgy döntött, hogy egy jól bevált taktikát alkalmaz, amit Ryan Gosling is tett, amikor neki kellett híznia: mikrohullámú sütőben megmelegítette a fagylaltot és megitta. Ez egy egyszerű és gyors mód a magas kalóriabevitelhez. Az olvasztott fagyi mellé még egy kis fánk is lecsúszott, a hízás pedig szépen megindult. "Körülbelül egy hétig szórakoztató, aztán borzasztóan érzed magad" – mondta a hízásról Austin Butler.



Christian Bale

A színész az évek során igen tapasztalttá vált testének átalakításában, legutóbb a 2018-as Alelnök című film miatt kellett meghíznia. Összesen 18 kilót szedett magára, ami számára nem volt annyira nehéz, de hosszú távon nem egészséges a többszöri súlygyarapodás, majd a fogyás. "Jobb móka volt hízni, mint lefogyni" – árulta el. Mivel ünnepi szezon volt, a siker érdekében rengeteg pitét fogyasztott. "Ha le kell fogynod, az semmi másról nem szól, csak arról, hogy éhesen fekszel le és nyomorultul érzed magad. A hízás ennek a teljes ellentéte. Minden fegyelmet elvesztesz és őrülten tombolsz, de ez nem egészséges" – mondta.



Mark Wahlberg

A mindig fitt színésznek csaknem 14 kilót kellett magára szednie a Stu atya című 2022-es film kedvéért. Ehhez naponta 11 000 kalóriát fogyasztott el, ami elképesztően hatalmas mennyiség. "Még ha jól is voltam lakva, felébredtem egy étkezés után, és ettem újra. 3 óránként ettem. Nem volt szórakoztató. Egy tucat tojást fogyasztottam el egy tucat szalonnával, 2 sült burgonyát és egy steaket, 2 tál fehér rizst és egy pohár olívaolajat" – mondta el egy menüjét a színész, aki tervezetten hízott, hogy végül azt az eredményt kapja, amit elvártak tőle. "Az első két hét magas fehérjetartalmú volt, a második két hétben a szénhidrátbevitelt növeltük, majd a nátriumot azért, hogy a lehető legjobban felfújódjak" – árulta el.

Tom Hardy

A sötét lovag – Felemelkedés című film kedvéért Tom Hardy is hízókúrába kezdett, habár neki nehezebb dolga volt, mint a fentebb felsorolt társainak. A színésznek ugyanis nemcsak híznia kellett, hanem izmosodnia is. Nem kövérebbé, hanem hatalmasabbá kellett válnia Bane szerepéért. Ennek érdekében pedig csaknem 14 kilót szedett fel. Nagyon szigorú edzéstervet kellett követnie azért, hogy a megfelelő helyeken izmot növesszen, de természetesen a táplálékbevitelt is növelnie kellett: annyi pizzát evett, amennyit csak tudott. De nemcsak ebből állt a menüje, fogyasztania kellett rengeteg fehérjét, táplálékkiegészítőket, vitaminokat, rizst, zöldségeket, gyümölcsöt, csirkét, tonhalat, tejet és zabot.