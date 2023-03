Szűcs Gábor, művésznevén Little G Weevil 2014-ben került be a köztudatba, amikor Geszti Pétert váltotta az X-Faktor zsűrijében. A nemzetközileg elismert blues-zenész nemrég jelentette be, hogy a közeljövőben adja ki az utolsó lemezét, de a zenélést nem hagyja abba.