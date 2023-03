Úgy tűnik, Dominikán sem minden fenékig tejfel, legalábbis L.L. Junior és szerelme erről számolt be. A pár ugyan nagyon élvezi a hetek óta tartó egzotikus nyaralást , de nem minden tetszik nekik a szigetországban.

Legújabb, 24 órán át látható Instagram storyjában Blanka arról is beszámolt, hogy voltak nagyon rossz választásaik is Juniorral.

"Egy nagyon rossz ebéd után megtaláltuk az annál is rosszabb szállásunkat, ahol tyúkok szaladgáltak össze-vissza" - írja az énekesnő, aki azt is bevallja, hogy a medence csábította őket a szállásra, de a tyúkok között inkább nem használták, ráadásul a szobájuk is jobban hasonlított egy börtöncellára, mint hotelre. De legalább az este szép volt, a városban pedig zajlott az élet.

Nagyon korán indultak haza, s útközben megálltak egy remek étteremnél, ahol megtudták, hogy ugyanannyiért tyúkok helyett akár wifit is kaphattak volna...