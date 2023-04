A szemek, az ajkak és az orr formájából is úgy lehet olvasni, mint a tenyér vonalaiból, sokat elárulnak a személyiségről. A brit Northumbria Egyetem tudósai ezt meg is erősítették: a testünket formáló gének és hormonok a jellemvonásainkért is felelősek. Legyen fitos, horgas vagy nagy az orr, most megtudhatod, milyen személyiségről árulkodnak!