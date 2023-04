Legújabb, 2023-as filmjében, a Renfieldben Drakula grófot alakítja a színész, mellyel kapcsolatos sajtókörútján mesélt a szokásos incidensről, ami rendszerint éri őt. Nem véletlenül.

A Holdkórosok című film cselekményében Loretta Castorini (Cher), egy özvegy, aki beleszeret vőlegénye testvérébe, Ronny Cammareribe (Nicolas Cage). De miután együtt alszanak, bűntudatot érez, amiért elárulta a vőlegényét, és Ronny ekkor közli Lorettával, hogy belé szeretett. Chertől kap két hatalmas fülest "Snap out of it!" felkiáltással, ami nagyjából olyasmit jelent ebben a kontextusban, hogy "Akkor szeress ki!" vagyis fejezd be, hagyd ezt abba stb.

A színész elmesélte, hogy a rajonói imádják ezt a jelenetet és gyakran felidézték neki, amikor reptereken összefutott velük, néhányan ilyenor meg is pofozták, de ő ezt a munka részének tekinti.

"Azt hiszem, azt remélik, hogy ezek utáb beveszem őket valamelyik filmembe. Ki tudja?" - nyilatkozta Cage az Entertainmnet Tonight című lapnak.