"Az utazás jó alkalom arra, hogy jobban megismerjük egymást, hiszen a hétköznapokon túl újabb élethelyzetekben találhatjuk magunkat. Lazán, egymás kezét fogva és mosolyogva vesszük az akadályokat. (...) Sokáig ismerkedtünk. Hihetetlenül tetszett Bianka, az eddig megszokott kommunikáció eszközeivel udvaroltam neki, de hamar szembesültem azzal, hogy ő máshogy működik. Előfordult, hogy üzentem neki reggel, és egy napig nem válaszolt. Imponáló volt, hogy küzdenem kellett ezért a kapcsolatért. Tetszett benne az is, hogy nem dob el mindent azonnal, ha keresem. Elfoglalt ő is, fitneszedző, a diplomája megszerzése után pedig vezetést és szervezést tanul mesterfokon. Szeretem, ha egy nő okos, számomra fontosak az ő céljai is. A lehető legjobb tudásom szerint támogatom, szoktunk együtt tanulni. Figyelünk a másikra, és támogatjuk egymást minden téren. Csak néhány hónapja vagyunk együtt, de mindent simán megoldunk, mert sokat beszélgetünk. Dominikán a hotelnek egy csendes részén vagyunk, ahol a programok mellett áldozhatunk a romantikának is" - mesélte Csuti a lapnak.