A férfi tizenhárom évesen már a Billboardnak írt lemezkritikákat, előszöra King Recordsnál, majd a Red Bird Recordsnál építette karrierjét, majd 1966-ban Richard Gottehrerrel megalapította a Sire Records-ot, a lemezkiadó vállalatot, mely az elmúlt 50 évben rengeteg világhírnévre tett előadót indított el a pályán.

Többek között kiadója volt a Ramonesnek, a Talking Headsnek, a The Cure-nak, a Smiths, Morrisey zenekaroknak, Lou Reednek vagy a Depeche Mode-nak, sőt, Madonnának is - írja a New York Times.