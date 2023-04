Coolio tavaly szeptemberben halt meg tragikus hirtelenséggel, a Los Angeles-i házának fürdőszobájában találtak rá. Halála után a rendőrség nem talált drogfogyasztásra utaló jeleket, a halottkém vizsglata azonban ennek ellenkezőjét igazolta.

A rapper menedzsere a BBC-nek most arról számolt be, hogy Coolio halálát fentanil-túladagolás okozta. A fentanil a heroinnál sokkal veszélyesebb drog, de emellett heroint és metamfetamint is találtak a rapper szervezetében.