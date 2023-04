Áron felesége, Betti évek óta Londonban dolgozott, és a tokiói olimpia után Áron is odaköltözött, ám most hazatérnek, Magyarországon szeretnék felnevelni gyermeküket. A kardozó a közösségi oldalán számolt be a nagy döntésről, és arról, hogy hamarosan apa lesz.

"Fejezet vége. Új fejezet.

Emeletes busz, Big Ben és fish & chips helyett újra Combino, Budai Vár és töltött káposzta. Ismét Budapest a bázis, régi-új otthonunk.

Izgalmas másfél év volt, rengeteg új élménnyel, barátokkal és emlékezetes pillanatokkal. Köszönet mindazoknak, akik ebben az időszakban támogattak, külön hála Jon Salfield-nek és az LP Project edzőinek és versenyzőinek, akikkel együtt tudtam készülni a kint töltött idő alatt. Cheers guys!

A következő fejezetet már nem csak ketten írjuk. Egy újabb közös kaland veszi kezdetét. Már nagyon várjuk.

Jó újra itthon!" - írta Áron a feleségével közös fotójoz, amin már jól látszik Betti göbölyödő pocakja.