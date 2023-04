Dobrády Ákos imádja az apaságot: már a második gyerek és az esküvő is szóba került..

Dobrády Ákos első gyereke, Bende Mór 2021 nyarán látta meg a napvilágot, azóta pedig bearanyozza az énekesnek és párjának életét. Ákos elárulta, hogy tervezik a második gyereket és az esküvőt is.

"Abszolút tervben van a második gyermek, és Nikivel sokszor szóba kerül közöttünk az esküvő is. Úgyhogy nem kizárt, hogy a jövőben megtartjuk. De enélkül is nagyon szeretjük egymást, boldogok vagyunk együtt, és ez most a legfontosabb" - mondta a Story magazinnak az énekes, aki imádja az apaságot. "A világ legcsodálatosabb dolga az apaság. Egészen más úgy hazafelé tartani, hogy vár a családod, hogy szalad eléd a gyereked" - mondta.