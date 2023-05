Sok tévhit kering az arctisztításról. A szakember szerint a boltokban fellelhető krémek többsége inkább árt, mint használ!

– A krémek zsírosak, ezért csak eltömítik és elzárják a pórusokat. Ezeket mindenféleképpen kerülni kell! – kezdte lapunknak Rácz Éva kozmetikus. – A pattanások és az aknék is az agyalapi mirigy faggyútúltermeléséből fakadnak. A hyaluronsavval tudjuk ezt a folyamatot nagyon jól kitrükközni, mert a savas arcmosók után száraz lesz a bőr, ami ezután arra vár, hogy valamilyen krémet kapjon. A hyarulonsav viszont működőképes, mert az gyulladást is csökkent és nedvességet is pótol. Ez az arcbőr tökéletes kezelője.

Az első kezeléstől látványos a javulás

A szakember szerint mindenki jobban jár, ha hozzáértő emberekre bízza az arcának a tisztítását, de van, akinek már kifejezetten szükséges kozmetikushoz ellátogatnia annak érdekében, hogy ne legyen maradandó a bőrproblémája.

– Ha valaki már azt érzékeli, hogy gyulladt az arcbőrén a pattanás, érdemes szakemberhez fordulnia. Először megállapítjuk, hogy mi a diagnózisa a bőrnek. Miután ezt megtettük, ennek megfelelően személyre szabott kezelést állítunk fel – folytatta Éva. – Az akut gyulladásos akné nagy, lila dudorok formájában jelentkezik. A cisztásat nem szabad nyomkodni, de még tisztítani sem, ugyanis azt csak savas kezeléssel lehet gyógyítani. Különböző savakat kombinálunk, és azt rétegeljük az arcon. Ezek hónapról hónapra összehúzzák és kihajtják a pórusokból a faggyút és a baktériumokat. Az eredmény általában fél év után lesz végleges, de már az első savas kezelés után is látványos a javulás. A kezelés 28 naponta javasolt. Maga a kúra általában egy órát vesz igénybe.

Különböző problémák – egy megoldás

Sok oka lehet annak, ha valakin jelentkeznek ezek a bőrproblémák.

– Fiataloknál a hormonális változások, felnőtteknél és időseknél pedig a rosacea produkálhat ilyen tüneteket. A rosacea elsősorban arcpírt okoz az elvékonyodott bőrön, ami elfertőződhet. Nagyon akut gyulladt akné esetében vérvétellel is ki lehet mutatni, hogy mi áll a kialakulása hátterében – magyarázta a szakember. – Nem szabad nyomkodni a pattanásokat, mert akkor a baktériumokat visszanyomjuk a bőrszövetbe. A kezelés során egy enzimes arcmosót használunk, ami felpuhítja és kipucolja a pórusokat. Utána dermabráziót alkalmazunk, ami átcsiszolja a bőrt, és kivákuumozza az elszennyeződéseket, majd letisztítja az elhalt hámrétegeket. Az otthoni és az utókezelésnél is nagyon fontos, hogy arcmosót alkalmazzon a páciens. A kezelés végén lezárjuk és lefertőtlenítjük az összes pórust, így a páciensnek nem kell pihentetnie a bőrét. Napsugárblokkolót viszont alkalmazni szoktunk, hogy a napfény ne ártson a bőrnek, ugyanis a gyulladt területek nagyon érzékenyek rá.

Ne nyomkodjunk! A kozmetikus mindenkit óva int attól, hogy a pattanásokat és a mitesszereket manuálisan nyomja ki. – A mitesszereket is ugyanúgy ki kell tisztítani, mint a pattanásokat. A nyomkodásból függőség is kialakulhat; ezt mindenképpen igyekezzünk elkerülni! – mondta.