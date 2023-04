Az elmúlt héten óriási viharok sújtották Floridát, ami miatt átmenetileg lezárták a reptereket, és az áradások miatt az utcákon is nehezen lehet közlekedni. A katasztrofális időjárási körülmények Gombos Edina családját is érintik: korábban már bemutatta, hogy az utcákon autók állnak a vízben, mert nem tudnak továbbhaladni.

A viharok miatt az iskolák is szünetet rendeltek el, így Gombos Edina gyermekei is otthon maradtak. A műsorvezető a közösségi médiában számolt be a helyzetről: A sok eső miatt áradás van kint, így rendkívüli iskolaszünetet rendeltek el – idézte a Blikk a műsorvezetőt.