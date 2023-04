Ingrid Seward, a Majesty Magazine szerkesztője így elmélkedett: Harry valószínűleg már csak udvariasságból is szeretne találkozni családjával, bármilyen nehéz is lehet ez számára. Annak mindenképp örülök, hogy beszélt az apjával, ami bizonyára előmozdította kettejük békülési folyamatát. Talán később Vilmos is sorra kerül.

A május 6-i ünnepség lesz az első alkalom, hogy Vilmos herceg szembenéz öccsével, mióta bombaként robbant a sussexi herceg Spare című memoárja, melyben egyébként ősellenségének titulálja a bátyját – írja a The Sun.