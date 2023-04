A balesetben elhunyt koreai áldozatok családjai nem fogadták el a peren kívüli egyezséget, melyben a Viking River Cruises 10 millió forint körüli sérelemdíjat ajánlott fel nekik: van, aki az összeg nyolszorosát kéri kártérítésként szerettei elvesztéséért.

Az ügyben indított büntetőeljárás még folyamatban van, ráadásul a Blikk a Viking River Cruises jogászaitól úgy értesült, hogy új, akár az eljárás végkimenetelét befolyásoló bizonyítékot nyújtottak be a bíróságra. Szerintük a balesetben szerepe volt annak is, hogy közvetlenül előtte a Hableány kormánya beleakadt egy kötélbe, amitől a kishajó irányíthatatlanul vágott a Viking Sigyn elé. Egy videófelvétel is van a birtokukban, melyen az látszik, hogy a Hableány matróza a balesetet megelőző másodpercekben próbálja a kötelet kirángatni. Ha a felvétel hitelesnek bizonyul, az azt is jelentheti, hogy a tragédiáért nemcsak a Viking kapitánya a felelős. Ez pedig a kártérítési perre is hatással lehet.

A kártérítési per Skype-on történt bírósági meghallgatásán egy, a lányát és vejét elveszítő 75 éves asszony vallott arról, hogyan változott meg az élete, amióta szerettei a tragédiában elhunytak.