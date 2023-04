Horányi Julit bántja Rúzsa Magdi reakciója, annál is inkább, mert ő semmivel nem vádolta kolléganőjét. kizárólag a gyártó céggel van baja.

Mint ismeretes, Horányi Juli Instagram-posztban akadt ki Rúzsa Magdi legújabb klipjére, mondván, az az ő klipjének másolata. Magdi reagált, Juli szintén, majd Magdi újra és úgy tűnik, a botrány folytatódik. Juli ezúttal a Borsnak nyilatkozva újabb részleteket árult el a plágiumüggyel kapcsolatban.

"Szeretném leszögezni, hogy egyáltalán nem hibáztatom és hibáztattam Magdit. Sőt, kerestem is őt, hogy ezt meg tudjuk beszélni. Itt mindketten az áldozatai vagyunk a gyártó cégnek..." - mondta el Juli, hozzátéve, hogy a céggel még nem beszélt, egyelőre az ügyvdjével egyeztet a további lépésekről.

"Eredetileg én Lukács Lizával, a videó rendezőjével kötöttem szerződést, a gyártót pedig harmadik félként kerestük meg. A klipem teljes ötlete Liza fejéből pattant ki, ő találta meg a helyszínt is, ami Magdi videójában is szerepel. Ez azért különös, mivel az ingatlan akkori tulajdonosa az egyik támogatóm volt. Magyarul, ha mi nem forgattunk volna ott novemberben, a gyártó cégnek sem lenne a helyszínhez kontaktja" – fűzte hozzá Horányi Juli, aki szerint Magdival is kiszúrtak, mert a forgatás előtt jelezniük kellett volna az énekesnőnek, hogy nemrég ugyanott készítettek egy másik klipet.