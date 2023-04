Április 20-án már másodszor lesz újhold a Kos jegyében, ráadásul a Bika hava is ekkor veszi kezdetét. Napi horoszkóp következik csütörtökre.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Nagyon pörgős napod lesz csütörtökön, számíts rá, hogy rohanni fogsz egész nap. Egyik feladatot megoldod, már jön is a következő. Ma különleges nap lesz spirituális szempontból: már a második újhold lesz a Kos jegyében, ami neked visszahoz egy régi lehetőséget, amivel talán a múltban nem tudtál élni, de most kapsz egy második esélyt.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ma lép a Nap a Bika jegyébe, ami remek lehetőségeket kínál neked! Ez már ma is megnyilvánulhat valamilyen különlegesen szerencsés eseményben. Elképzelhető, hogy jó hírt kapsz, vagy váratlan nyereményt, vagy egy izgalmas találkozásban lesz részed.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Minden lehetőséged megvan arra, hogy újra vidámsággal töltsd meg az életedet. Valószínűleg teljesen új helyen talál téged a mai nap. Az újdonságok jó oldalát nézd: még ha ehhez változtatni is kell a szokásaidon.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Csütörtökön hajlamos lehetsz arra, hogy megszakadj a munkában. Nem kellene azonban mindent úgy a szívedre venned. Inkább halogasd a dolgokat kicsit, mert most tényleg jogos az ellenállásod. Hátha később nem is úgy lesz, hogy ennyi munkád legyen egyszerre.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

A pároddal való nézeteltérést, vagy bárkivel a konfliktust most felhasználhatod arra is, hogy a kapcsolatot alapjaiban megújítsd – ebben segít neked a Kos újhold is, ami másodjára születik meg az égen. Értékes felismeréseid lesznek.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ma aztán nagy szükséged lesz a diplomáciai érzékedre! Valaki anyagi értelemben csőbe akar húzni, de ezt nem szabad hagynod! Viszont arra is szükséged lehet, hogy a jó kapcsolatot meg tudd tartani. Ravasznak kell lenned, hogy ez sikerüljön.

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide.