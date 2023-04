Herceg Erika a közelmúltban visszavonult az X-Faktor 11. évadát követően, és a privát szféráját is igyekezett különválasztani a szakmai életétől. Az énekesnő azonban most elmesélte, hogy öt éve él boldog párkapcsolatban egy Svájcban élő kazah férfival, akitől megkapta azt a tiszteletet és szeretetet, amelyre mindig is vágyott.

Herceg Erika beszámolt arról is, hogy a múltban érték csalódások, például egy korábbi párja félrelépett. A csinos híresség elmondta, hogy a nehézségek ellenére mindig úgy gondolta, minden embernek szerepe van az életében. A megcsalásra úgy tekint, mint egy tanulási folyamatra, ami erősebbé, bölcsebbé és tapasztaltabbá tette őt. A történtek után viszont rájött, hogy képtelen eltűrni a félrelépést és a tiszteletlenséget.

A sztár hálás a jelenlegi kedveséért, aki maximálisan úriemberként viselkedik vele, tiszteli és szereti őt. Továbbá büszke arra, hogy a múltbeli tapasztalatai hozzásegítették őt ahhoz, hogy megtalálja a boldogságot és a harmóniát a jelenlegi kapcsolatában – írja a Blikk.