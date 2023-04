Vavra Bencének sokáig nem volt párkapcsolata. A Sztárban sztár és a Dancing with the stars versenyzője energiáit igyekezett aszakmai életébe fektetni.

Ám az énekest most egy gyönyörű barna lánnyal látták együtt rajongói. A hölgy Bence 24 órán át látható Instagram-storyjában is szerepelt, és ki is derült, ki a titokzatos szépség.

A fiatl lány modell, 2019 augusztusában a Marie Claire címlapján is feltűnt, a neve Mittler Patrícia.

Hogy mi van közte és Bence között, egyelőre nem tudni, de egy tény: az énekes előszeretettel lájkolja a gyönyörű modell posztjait.