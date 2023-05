Britanny, aki maga is fodrász, a TikTokon mondta el, mi az, amit sose csinálj, ha hozzá vagy más fodrászhoz mész.

A tiktokker azt ajánlja, ne garbóban menj fodrászhoz, mert óhatatlanul festékes lesz, amiért nyilván őt fogod hibáztatni.

Ne késs el, mert onnantól minden és mindenki csúszik! Ha kávéval érkezel, vigyél neki is! Ha az időpontkérésnél azt mondod, vágást és festést is szeretnél, ne a fodrászszékben derüljön ki, hogy igazából csak vágni kell a hajadat, mert azzal neki okozol kárt azáltal, hogy a következő 3 órára nem írt be vendéget, miattad. És ne szidd a kollégáit, mert, ha van valami, amit utál, akkor az az, ha az előző fodrászaidat ócsárolod.

A teljes listát maga mondja el, ebben a TikTok-videóban:

A kommentelők között több fodrász is írt hozzászólást, és minannyian egyetértettek Britannyval.