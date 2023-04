A BBC kedden arról írt, hogy titokban zárult le Vilmos herceg telefonhackelési ügye: bírósági dokumentumokra hivatkozva azt írták, hogy „titkos megállapodás" született a Buckingham-palota és a News Group Newspapers között, melynek során a trónörökösnek nagy összeget fizetett ki a többek között a Sun magazint is kiadó médiavállalat. A walesi herceg 2020-ban kapta meg a pénzt, miután jogi keresetet nyújtott be a Sun és a News of the World tulajdonosával szemben.

Az egyezség részleteit az öccse, Harry herceg által benyújtott jogi dokumentumok tartalmazták a kiadóval folytatott saját jogi csatározásának részeként, amely kedden folytatódik a londoni legfelsőbb bíróságon.

A kis herceg beadványában arra is kitért, hogy a királyi család a „Tampongate" incidens után - a Károly herceg és Kamilla közötti telefonbeszélgetések lehallgatása és kiszivárogtatása a 80-as években - nem akar újabb botrányokba keveredni.

„Ennek (a titkos egyezség) oka az volt, hogy elkerüljük azt a helyzetet, amikor a királyi család egy tagjának be kell ülnie a tanúk fülkéjébe, és el kell mesélnie azoknak a magánjellegű és rendkívül kényes hangpostaüzeneteknek a konkrét részleteit, amelyeket (a News of the News királyi riportere) Clive Goodman szerzett meg."- írta Harry herceg beadványában, melyben arra is kitér, hogy 2019-ben behívatták a Buckingham- palotba, ahol apja kifejezett kérése, de inkább utasítása volt, hogy vonja vissza a Sun elleni keresetét.

Bár a News UK elismerte, hogy telefonhackelés történt a News of the Worldnél, mindig is fenntartotta, hogy a Sunnál nem történt jogsértés. Brookst 2007-ben egy bűnösnek találták telefonfeltörésben. Akkoriban Murdoch cége azt mondta, Goodman egy szélhámos riporter, aki az újságot is cserbenhagyva, egyedül tevékenykedett - írja a The Guardian.