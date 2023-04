Kozso és párja Ágica tavaly jöttek össze, de nem először: 15 éve egyszer már egymásra találtak, de akkor végül külön utakon folytatták az életüket. Most azonban olyannyira komolyan gondolják a kapcsolatot, hogy a Párharcot is együtt csinálták végig.

A szerelmesek sokáig titokban tartották kapcsolatukat, ám a Párharc című, a TV2-n május 8-án induló műsor kapcsán elárulták: tavaly óta alkotnak párt.

A kapcsolatuk úgy indult, hogy Ági megjelent egy kocerten, s noha nem Kozso miatt volt ott, sokat beszélgettek, végül pedig a csók is elcsattant közöttük. Azóta sülve-főve együtt vannak.

"Nemcsak a másik fele, hanem a jobbkeze is vagyok. A zenei munkájában, koncertek szervezésében és a festményei értékesítésében is segítem őt. Magyarországon van a bázisunk, de rengeteget utazunk külföldre is a fellépések miatt, ahol sok élménnyel gazdagodunk. Főként Európában, de most készülünk például egy amerikai turnéra is" - mesélte Ági, Kozso pedig arról beszélt, hogy nem is tudja elképzelni, honnan veszi a rengeteg energiát a párja.

"Nem is értem, hogy bír ennyi terhet cipelni, soha nem borul ki – pedig lenne rá bőven oka – és még rám is figyel. Végre van mellettem valaki, aki képes azt elérni, hogy ne pörögjek egyfolytában, hanem olykor nyugodjak meg és eresszek le" - mondta el a Blikknek.

A pár a Párharcról annyit árult el, hogy ellenségeskedésnek, intriknak a csapatok között nyoma sem volt.

"Kiléptünk a komfortzónánkból és a feladatok még inkább összekovácsoltak minket. Szerettünk bent lenni, mindenki nagyon kedves, nyitott volt, így nehezen tudtunk rájuk ellenfélként tekinteni" - mesélte az énekes.