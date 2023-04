Zalatnay Sarolta a Tények riportjában mesélte el, hogy végre valóra válik az álma: mozifilm készül az életéről. Az énekesnő azt is elmondta, hogy Tóth Andi is komoly szerepet kap a róla szóló filmben - Cini szerint fiatakori énjében és Andi életében sok a hasonlóság.

"Ahogy minden embernek, nekem is voltak jó és rossz döntéseim az életem során. Ha a rosszakat vesszük alapul, akkor talán a legrosszabb mindenkinek azonnal eszébe is jut. Ezt a terhet életem végéig cipelnem kell, és ezt a készülő filmből sem lehet majd kihagyni. Tudom, hogy sebek tépődnek majd fel, de ez az én életem és minden egyes mozzanatát vállalom. Ez a film lesz az én gyógyulásom, vagy ha úgy tetszik, az El Camino élményem. Végigmegyek az úton és a végén én is kapok egy tiszta képet" - mondta el a riportban az énekesnő, aki többször feltette már magának a kérdést, mi lett volna, ha külföldre költözik: sikeres énekes lett volna, vagy nem?

Zalatnay Cini legnagyobb szívfájdalma, hogy sosem született gyermeke, s bár az örökbefogadott lányát nagyon szereti, az, hogy nem szülhetett gyermeket, élete tragédiája marad.