A Blikk informátora, egy Velem környékén dolgozó, építési vállalkozó a lapnak azt mondta, a 45 ezer forint ár alatt van. A velemi ingatlanok közül azokat adják ennyiért, melyek átlagos vagy rosszabb állapotban vannak. Ám a háromszoros Kossuth-díjas színművész háza nem ezek közé az ingatlanok közé tartozik.

"Törőcsik Mari nagyon figyelt a ház állapotára, folyamatosan karbantartatta az épületet, pár évvel a halála előtt például új tetőt csináltatott a házra, amelynek lakóterülete úgy 120 négyzetméter körül van. Volt benne rendszeresen tisztasági festés, a színésznő nagyon figyelt, hogy ne legyen állagromlás, ne menjen tönkre semmi. Éppen ezért, míg a faluban hasonló ingatlanok valóban 40 és 50 millió közötti áron eladók, ez a ház legalább 60 millió forintot ér, szóval a 45 millió jócskán áron aluli ajánlat" - mondta el a férfi, hozzátéve, hogy a velemi ingatlanpiac nem túl intenzív, így valahol érthető is, ha ron alul próbálják a házat értékesteni.

A helyiek szerint a művésznő otthonába halála óta csak a szomszéd tette be a lábát, aki rendszeresen szellőztet nála, amúgy csak porosodik benne minden, azok a színháztörténeti szempontbül érdekes tárgyak is, melyek a néhai legenda halála után is a házban maradtak.