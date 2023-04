Szerdán vonult be Baracskára Galmbos Lajos, hogy megkezdje a rá kiszabott 3 év és 6 hónapos börtönbüntetését . Még aznap este felhívta testvérét, Istvánt, akire az ügyei intézését bízta, és aki nagyon aggódik a trombitás egészségéért.

Testvére szerint a bevonulását megelőző napon a zenész még jókedvű volt, mint mindig, méltósággal viselte a helyzetét. Aztán a börtönből az első este felhívta őt, és akkor István már azt érezte bátyja hangján, hogy megtört.

"Mint az egyik kapcsolattartónak előzetesen alá kellett írnom néhány papírt, és ma reggel hívtak a börtönből, hogy valóban jó számot adott-e meg a bátyám. Lajcsi azt mondta, majd az ügyvédjén keresztül üzen nekem, hogy mikor menjek be. A gyerekeivel is tartom a kapcsolatot, és bármikor számíthatnak rám, de ők már felnőtt emberek, akiknek önálló életük van, főleg mióta a szüleik elváltak. Ha bármi gondjuk adódik, ott van nekik az édesanyjuk is, illetve egy olyan személy, aki már gyerekkoruk óta segíti őket" - mondta el Galambos Lajos öccse a Blikknek, hozztéve, hogy nagyon aggódik testvére egészségéért.

"Sokan nem hiszik el, de a testvérem tényleg beteg már egy ideje. Két műtétre is elő volt jegyezve, az egyik halaszthatatlan, nem tudom, ezekre mikor és milyen körülmények között fog majd sor kerülni" - magyarázta István, aki azt is elrulta, hogy Lajcsi éjszakánként egy gépre kötött oxigénpalackkal alszik.

Ambrus Attila már megtapasztalta a börtönéletet, a Viszkis a lapnak azt mondta, hogy Lajcsi mellé már korábban kijelöltek egy "fogdaügynököt", aki az intelligensebb börtönlakók közül kerül ki és az a dolga, ogy megfigyelje az új rabot, hogy viseli a körülményeket, hogyan viszonyulnak hozzá a társai és egyfajta biztonságot is nyúkt neki.

"Biztos, hogy tekintettel lesznek bent az egészségi gondjaira, biztosítják számára, amit kell, ha pedig netán nagyobb gond lenne, azonnal átszállítják Tökölre, a börtönkórházba" - mondta el véleményét a Viszkis, aki szerint hamarosan az is kiderül, milyen munkát kell végeznie Lajcsinak, amíg a börtön "vendégszeretetét" élvezi.