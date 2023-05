A rapper G.w.M, alias Varga Márk volt párja, Nagy Melanie már nem szomorkodik a szakítás miatt. Egyedülálló anyaként is remekül megállja a helyét, ráadásul, amióta külön utakon folytatják volt férjével, az álmait is sorra valósítja meg.

Amikor kiderült G.w.M és Kulcsár Edina kapcsolata, egy ország sajnálta Melanie-t, amiért két gyerekkel maradt egyedül. Ám ő nem adta fel: összeszedte magát, és mostanra nincs az a probléma, amit ne tudna megoldani.

Ráadásul most már álmai megvalósítására is van ideje és lehetősége.

"Az elmúlt év után kezd összeállni a fejemben, hogy merre van az én utam. Azt hiszem, a válás nagyban hozzásegített ahhoz, hogy most itt lehessek, és megvalósítsam az álmaimat" - mondta el a Borsnak az egyedülálló anya, aki hamarosan megnyitja saját szépségszalonját, de ez még nem minden.

"Egy régi álmom valósult meg azzal, hogy a saját műsoromnak a háziasszonya lehetek. A Tükröm, tükröm egy átalakítós műsor lesz, melyben hétről-hétre segítünk a hölgyeknek abban, hogy megtaláljuk a stílusuknak és a koruknak megfelelő megjelenést. Egy komplett szépségcsapat áll majd a jelentkezők rendelkezésére, van fodrászunk, stylistunk, a barátnőm, Lakatos Vivien varázsol gyönyörű szempillát a lányoknak, én pedig a sminkjükről gondoskodom a műsorvezetés mellett" - árulta el a lapnak Melanie, ahogy azt is, hogy anyaotthonban is forgatnak, mivel úgy gondolja, hogy azoknak a nőknek is jár egy kis énidő, akik a hétköznapokban fodrászhoz sem jutnak el.

Ha minden a tervei szerint alakul, akkor május végén már láthatják is a nézők Nagy Melanie átlakítós műsorát.