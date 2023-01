Ha valami miatt te sem teheted meg, hogy kiélvezd egy spa vagy wellnessközpont szolgáltatásait, de úgy érzed, hogy nagyon is kellene már egy kis "énidő", akkor segítünk, hogy fillérekből megteremthesd azt a hangulatot, mely segíthet megnyugodni és ami után úgy érzed: annyi energiád van, hogy falakat lennél képes megmozgatni.

Első lépés: hangulatteremtés

Az otthoni spa helyszínéül választhatod a fürdőszobát, a hálót, vagy akár a nappalit is. Legyen szó bármelyik helyiségről, egyikből sem hiányozhat a megfelelő aláfestés. Szerencsére a YouTube-on, valamint a Spotify-on rengeteg előre összeállított lejátszási listát találhatsz, így a különféle zenék vagy természethangok kiválasztására sem kell időt pazarolni. Annyit kell csak eldöntened, hogy a lágyan csordogáló patak, az ablaküvegen kopogó eső, a pattogó tűz, a csiripelő madarak, vagy a megnyugtató dallamok segítségével szeretnél-e ellazulni.

Ha a fürdőben lazítanál

Sokan arra esküsznek, hogy nincs más, ami egy forró fürdőnél jobban megnyugtatná és egyben felfrissítené a testünket és a szellemünket. A sima fürdést még meghittebbé, relaxálóbbá teheted, ha a vízbe a hab- vagy tusfürdő helyett külön, erre a célra árusított anyagokat keversz. A fürdőolajak és a fürdősók elsősorban megszínezik és illatosítják a vizet, habot alig vagy csak keveset képeznek, jótékony hatásuk azonban garantált. Ha mindenképpen habot szeretnél, válaszd a fürdőbombákat, melyeket bármelyik drogériában vagy nagyobb áruházban beszerezhetsz.

Tipp: Ha a kád mellett rendelkezésre áll elég hely, akkor néhány mécsest vagy illatgyertyát meggyújtva még hangulatosabbá tehetjük a fürdőzésünket.

Ha nincs kádad, viszont van otthon egy nagyobb lavórod vagy tálad, akkor készíthetsz lábfürdőt is. A pihentető verzióhoz adj pár csepp levendulaolajat, ha viszont frissességre vágysz, akkor lógass a vízbe egy-két filter borsmentateát és keverj hozzá olívaolajat: az előbbi élénkít, az utóbbi ápolja a bőrt.

Ha a hálóban pihennél

A zenei aláfestés mellett az illatok is segítenek ellazulni, nem véletlenül hisznek sokan az aromaterápia gyógyító hatásában. Mindezt otthon is megteremtheted, elég hozzá pár illatgyertya, egy illóolajos párologtató, esetleg választhatod a ma egyre divatosabbá vált ultrahangos aromadiffúzort is. Ha a gyertyára esik a választásod, figyelj arra, hogy természetes alapanyagból készült termék legyen, ugyanis az égés során káros részecskék juthatnak a levegőbe, melyek hosszú távon megbetegíthetnek.

Tipp: Ha nem szeretnél semmit csinálni, csak feküdni az ágyon vagy ülni a kanapén, helyezz fel magadra egy arcmaszkot. Számtalan változata ismert, a tisztítótól a relaxálóig.

Szellemi felfrissülés

Akár a kádban fekve, akár az ágyban pihenve vagy a fotelben ülve bármikor jó választás lehet egy könyv. Csábító lehet, hogy ilyenkor nézd meg kedvenc sorozatod új epizódját, bekapcsolj egy filmet vagy görgesd a TikTokot, de sokkal hatásosabb lesz saját spa-i kényelmed, ha digitálisan is méregtelenítesz. Némítsd le, vagy akár kapcsold is ki a telefont, hogy a pittyegések se tereljék el a figyelmedet, vegyél elő egy könyvet, amellyel már régóta szemezel a polcon, vagy amit félbehagytál, ugyanis olvasás közben sokkal könnyebb ellazulni.

Gyógyító italok

A zene, az illatok és a kényelem mellett akár gyógyteákkal is segíthetjük a relaxációt. A legnépszerűbb és legismertebb nyugtató hatású növények közé tartozik a kamilla, a citromfű, a macskagyökér, valamint a levendula, de a boltok, drogériák és gyógyszertárak polcain számtalan, előre összeállított keveréktea közül is választhatsz. Ezeket melegen kortyolgatva átjárhatja testedet, lelkedet és szellemedet a béke érzése.

Masszázs, de masszőr nélkül

Az aromadiffúzorok mellett szintén manapság lett egyre népszerűbb termék a kézi masszírozó, vagy masszázspisztoly. Ezek vibrációs mozgás segítségével lazítják ez az izmokat, használatuk során azonban ügyelni kell arra, hogy csontot semmiképp se érjenek, ugyanis az kellemetlen, esetenként fájdalmas érzéssel járhat. Az elektromos verziók mellett léteznek szó szerint faék egyszerűségű változatok, melyeket sokan a szüleik, nagyszüleik révén is ismerhetnek. A masszírozófák közül az egyik legjobb, amely olyan, mint egy rücskös sodrófa, és a talpunkat dolgozhatjuk meg vele.