Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A szerdai nap a tiéd! Ne hagyd hát, hogy bárki is eltántorítson attól, amit tenni akarsz. Az akadályok legfeljebb kerülőutat jelenthetnek, de semmiképp sem azt, hogy más célt kellene kitűznöd, mint, amit elterveztél. Minden út oda vezet.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Valamilyen munkahelyet érintő dologban kell döntést hoznod. Ha képtelen vagy a tisztánlátásra, kérd ki egy idősebb kolléga véleményét. Tanácsot kérni nem szégyen, és így a döntés következményeinek terhét is megoszthatod.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ha lehet, legyél kevésbé ítélkező a mai napon munkatársaiddal, családtagjaiddal kapcsolatban. Különben még úgy járhatsz, hogy a végén saját magadat is el kell ítélni, mert kiderül, hogy éppúgy érintett vagy, mint a többiek.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A szingli Ráknak váratlan nehézségei adódhatnak egy új kapcsolatból vagy kalandból. Úgy látszik, minden jónak meg kell fizetni az árát. A baj azonban nem teljesen elkerülhetetlen. Ne veszítsd el a fejed!

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

A párkapcsolatodban és a baráti kapcsolataidban is csupa jóra számíthatsz. A munkahelyeden ugyan gyülekezhetnek fekete felhők a viszonyokban, de azokat hamar eloszlatod napsugaras mosolyoddal. Ma mindenkire boldogságot sugároz a lényed.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Vigyázz szerdán nagyon, hogy mikor, kinek mit mondasz. Most valahogy ellened fordíthatják a szavaidat, még akkor is, ha teljesen ártatlanul mondtad, és nem is szántad támadásnak a megjegyzést. Csak óvatosan!

