A repülőgép légörvénybe keveredett, amitől az utasok nagyon megijedtek, a légiutas-kísérők is leültek, így kérdezni sem tudott, miközben a férje is bepánikolt.

"A férjem is sírt, azt mondogatta, hogy a gyerekünk nem fog megszületni" - emlékezett vissza Dia, aki ott helyben nem, de mikor már otthon voltak és lefeküdtek aludni, szintén zokogott.

Mint kiderült, az RTL Reggeli műsorvezetői sem teljesen nyugodtak, ha repülniük kell, mindenkinek van egy-egy rossz élménye. Az egyetlen, aki nem fél a repüléstől az adás másik vendége, Sápi Vivi. Nem is csoda, hiszen a tartalomgyártó, aki szívesen néz légi katasztrófákról szóló videókat, évekig volt stewardess.

A műsorban Vivi el is magyarázta a többieknek, miért nem kell félni a turbulenciától, bár rra is kitért, hogy az első alkalommal ő is megijedt.

Azt is elmondta, hogy a pilóták arra vannak kiképezve, hogy egy hajtóművel is képesek legyenek repülni, azt azonban nem gondolná, hogy ebben a helyzetben elárulnák az utasoknak, hogy gond van a géppel.

Dia egyelőre még nem ültette repülőre gyermekét, mert fél, hogy esetleg elfut a repülőtéren, vagy valami történik utazás közben.