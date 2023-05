Keresztes Ildikó édesanyja 83 évesen is tele van energiával, ám eközben demenciája nagyon előrehaladott állapotban van, ezért hozta meg a döntést az énekesnő: őt és nagynyénjét együtt költözteti be egy családias hangulatú idősek otthonába.

Keresztes Ildikó felelősen gondolkodik, ha édesanyjáról van szó, aki az erdélyi származású énekesnő egész pályafutását végig kísérte, gyakorlatilag az életét áldozta fel lánya álmaiért.

"Mondhatnám azt is, hogy anyukám rám tette fel az életét. Néha úgy tűnik, szinte olyan, mint Teréz anya. Végtelenül jó volt mindenkihez világéletében, nem csak hozzám, sokak szemében abnormális módon is. Sokszor kérdeztem tőle, mi ennek a forrása – erre csak annyit felelt, hogy így érezte magát igazán boldognak, hogy mások boldogságát szolgálta" - mesélte el Ildikó, aki a Hot! magazinnak azt is elárulta, miért hozta meg a döntést, hogy szeretett anyukáját idősek otthonában helyezi el.

"Meg kellett hoznom életem egyik legnehezebb döntését: elhelyeztem őt – a már korábban vele élő rokkantnyugdíjas nagynénémmel együtt – egy szociális intézményben. Nem várhattam tovább az ő biztonsága érdekében – és a saját nyugalmam miatt sem. Nem szabad megvárni, amíg egy súlyos baleset elengedhetetlenné teszi a lépést, és arra is kellett gondolni, hogy úgy kerüljenek egy új helyre, hogy meg tudják még szokni és idővel jól érezzék ott magukat. Egy szuper otthont találtam nekik, a Bischitz Johanna Integrált Humán Idősek Otthonát, amelynek a vezetőnője Pál Zsoltné Enikő. 10 percre van tőlem ez a hetedik kerületi intézmény, szinte egy szállodában érezhetik magukat, de állandó szakszerű felügyelet mellett, és a közelség miatt én is sűrűn meg tudom látogatni őket" - magyarázta az énekesnő, akinek édesanyja a korát meghazudtolóan friss fizikailag, ugyanakkor demenciája előrehaladott állapotban van.

Ildikó, aki nem szenved hiányt munkában, énekesi és színészi feladatokkal is bőven el van látva, egy a pápalátogatásra írodott, Magyar fohász 2023 című dalban is közreműködik. A felkérést azonban alaposan átgondolta, mielőtt elvállalta volna.

"Vigyázni kell, hogy az ilyen pátoszos magyar dalok ne váljanak túl patetikussá és magyarkodóvá, ne essenek át a giccs kategóriába – erre Erdélyből jött magyarként hatványozottan odafigyelek. Aki meghallgatja az új szerzeményt, nem fog csalódni: szép és ízléses dal született" - mondta el a lapnak Keresztes Ildikó.