Egyszer már próbálkoztunk a The Voice hazai megvalósítsával, ám akkor egy évad után lekerült a műsorról a magyar közönség számára kevésbé értelmezhető formátum. Ém az RTL most megpróbálja megszerettetni a nézőközönséggel ezt a speciális szablyok szerint működő tehetségkutató formátumot.

Az X-Faktornak egyelőre vége, helyette hozza az RTL a The Voice című produkciót, ami világszerte méltán népszrűtehetségkutató formátum, mellyel már hazánk is megpróbálkozott egyszer, kevés sikerrel. Pedig a többinél lényegesen igazságosabb versenybe igazi tehetségeket válogatnak be, csupán a hangjuk és énektudásuk alapján.

Sokan gondolták úgy, hogy egy-két zsűritag az X-Faktorból simán ül át az új produkció bíráinak székeibe, de tévedtek: teljesen új csapattal készül a csatorna.

A The Voice coach-csapatának tagjai ugyanis ők lesznek:

Miklósa Erika, Curtis, Trokán Nóra és Manuel döntenek majd a versenyző tehetségek sorsásról.

A műsorvezető Istenes Bence lesz - írja a Blikk.