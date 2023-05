Gwyneth Paltrow a Call Her Daddy podcast keddi adásában osztott meg intim titkokat korábbi partnereiről, akik között csupa A-listás sztár szerepel.

A színésznő és Brad Pitt a Hetedik forgatásán jöttek össze 1995-ben, Paltrow szerint hatalmas, lángoló szerelem volt az övék, össze is artak házasodni, ám mielőtt létrejöhetett volna a frigy, 1997-ben szakítottak.

"Teljesen összetört a szívem, amikor szakítottunk" - mondta el Gwyneth, aki utólag úgy látja, sokat kellett még fejlődnie, és igazán sak 40 éves korára érett be igazán, legalábbis lelkileg. "Akkor az volt a helyes döntés, de nagyon nehéz volt" - tette hozzá a színésznő, aki azt is elmondta, hogy Pittért azóta is rajong, csodálatos embernek tartja.

Ben Affleckkel 1997 és 2000 között jártak, és a kérdésre, ki csókolózik jobban, Pitt vagy ő, Paltrow azt mondta, mindketten jól csókolnak.

S hogy melyik világsztárral jobb a szex?

"Braddel nagyon erős volt köztünk a kémia, olyan, mint életed szerelmével. Ben pedig technikailag kiváló volt" - felelte Gwyneth, aki legszívesebben Pittel feküdne le újra, volt férjével, Chris Martinnal házasodna össze még egyszer és hármuk közül Ben Affleck lenne az, akit kinyírna.

„Ben, ó igen, az Isten áldja meg" - fogalmazott a színésznő, aki jelenleg az amerikai forgatókönyvíró-rendező-producer, Brad Falchuk felesége - írja az ET.