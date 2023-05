Molnár Csilla, a tragikus sorsú magyar szépségkirálynő

Molnár Csilla a legtragikusabb sorsú magyar szépségkirálynő, akinek tiszteletére még egy popdal is készült. Az „Álmodj királylány" megemlékezik a gyönyörű fiatal lányról, aki 16 évesen jelentkezett a Miss Hungary szépségversenyre, melyet meg is nyert. Győzelme után megfordult vele a világ, magántanuló lett, hogy eleget tudjon tenni szépségkirálynői kötelezettségeinek és bár először azt hitte, hogy csupa fantasztikus dolog vár rá, helyette a média kegyetlen világával kellett szembesülnie. Az alaptalan rágalmak, rosszindulatú pletykák és a családi konfliktusok úgy megviselték Csillát, hogy 1986. július 10-én drasztikus lépésre szánta el magát: halálos dózist vett be édesapja gyógyszeréből és örökre elaludt. 17 éves volt.

Donyale Luna, az első színesbőrű szupermodell

Donyale Luna neve sokak előtt ismeretlen, pedig ő volt az első színesbőrű szupermodell, akinek sikerült a Harper's Bazaar divatlap címlapjára kerülnie. A 18 éves lányt egy neves amerikai fotós fedezte fel Detroitban és szinte üstökösként robbant be a divatszakmába. A 188 cm magas Donyale valószínűtlen szépsége sokakat megbabonázott és inspirált, ugyanakkor az 1960-as években még botrányt keltett a színesbőrű modellek szerepeltetése.

1965-ben a fiatal lány megrázó hírt kapott: édesanyja önvédelemből megölte édesapját, aki ittasan támadt rá. Donyale az alkoholba és a drogokba menekült, majd Londonban kezdett új életet. A brit divatvilág sokkal nyitottabb volt a színesbőrű modellekre, a gyönyörű lány Salvador Dali múzsája lett és 1966-ban első fekete modellként a Vogue címlapjára került. Világsztárok társaságában mulatta az időt, a karrierje szárnyalt, ő azonban egyre inkább a drogok hatása alá került, ami miatt egyre kezelhetetlenebbé és megbízhatatlanabbá vált. Második házasságából született egy kislánya, azonban már nem láthatta felnőni. 18 hónapos volt a baba, amikor a szupermodellt kábítószer-túladagolással kórházba szállították, az életét azonban már nem tudták megmenteni. Mindössze 33 éves volt.

Gia Carangi, akinek nehéz gyerekkora meghatározta egész életét

Gia Carangi korának egyik legsikeresebb modellje lehetett volna, ha az életét nem teszi tönkre a kábítószer. A fiatal lánynak nehéz gyerekkora volt, szülei sokat veszekedtek, ötéves korában szexuális zaklatás áldozata lett, édesanyja 11 korában elhagyta. 17 éves korában kezdődött modellkarrierje, mely gyorsan ívelt felfelé. Többször szerepelt a Vogue és a Cosmopolitan címlapján, a legmenőbb márkákkal és nevekkel dolgozott a divatszakmában, ő mégsem volt boldog, úgy érezte, hogy senki sem szereti igazán.

Hogy enyhítse a lelkében tátongó űrt, kokaint, majd heroint kezdett el használni, a függőség pedig teljesen elhatalmasodott rajta. A karján levő tűnyomok és egyre botrányosabb viselkedése miatt hanyatlásnak indult a karrierje, s rövidesen fizikailag is teljesen leépült. Gia az elsők között volt az Egyesült Államokban, aki AIDS-ben hunyt el. 26 éves volt. Tragikus életéről film is készült: a „Kifutó a semmibe" főszerepét Angeline Jolie játszotta el.