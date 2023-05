Gyakori vendég a londoni West Enden Nicole Kidman. A színháztörténet szakon végzett sztár több ízben is színpadra lépett már, egyik legemlékezetesebb alakítása Rosalind Franklin kémikus karaktere volt a Photograph 51 című előadásban - írja a Fanny magazin.

Hiába igazi hollywoodi nagyágyú, a szíve mégis időről időre a Broadwayre szólítja Al Pacinót. Hihetetlen, de már az első filmje előtt elnyerte az Egyesült Államok legmagasabb színpadi kitüntetésének számító Tony-díjat. A híres színészről ezt sokan nem tudják, ahogy azt sem, hogy egy időben alkoholproblémákkal küzdött. Erről néhány éve egy interjúban vallott.

Nemcsak a mozikban igazi showman Hugh Jackman. A főszereplésével debütált a The Music Man című film adaptációja New Yorkban, így őt akár most is élőben láthatjuk előadni. A világsztárral kapcsolatban napról-napra jelennek meg új hírek, ugyanis, mint kiderült, bőrrákkal küzd.

A kritikusok szerint varázslatos, amit Daniel Radcliffe a pódiumon művel. A Harry Potter-széria főhőse énekelni és táncolni is tud, de nemcsak komikus, hanem olyan drámai művekben is megállja a helyét, mint a Rosencrantz és Guildenstern halott.

A sztár nemrég jelentette be a nagyvilágnak, hogy megszületett első gyermeke - az örömhírrel kapcsolatban lesifotó is felkerült a világhálóra.

Nem kisebb nevek jelentek meg együtt a színpadon, mint Julia Roberts, Bradley Cooper és Paul Rudd. A Három esős nap igazi jutalomjáték volt mindhármuknak, noha hármuk közül inkább csak az utóbbi tért vissza később is a színházi szerepekhez.