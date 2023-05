Átmenetileg Floridba költözött Andrei Mangra, ahol csatlakozott a Burn the Floor csapatához . Az amerikai államból csupán egy napra tért vissza Budapestre, ahol együtt töltötte az estét Tóth Andival.

A Dancing with the Stars című műsorban ismerték meg egymást, melyben Tóth Andi Andrei Mangrát kapta táncostársnak, akivel meg is nyerték a táncversenyt. Azóta barátok, ráadásul annyira megszerették egymást, hogy amikor Andrei csupán egy napra visszatér Magyarországra, az első útjainak egyike biztosan az énekesnőhöz vezet.

Így volt ez most is, legalábbis erről tanúskodik az a 24 órán át látható Insragram-story, melyben Andi boldog mosollyal az arcán azt mondja, elvitte a bandát vacsizni...

A következő videón már azt láthatják az énekesnő követői, hogy egy tűzijátékkal megtűzdelt desszertcsodát szolgálnak fel nekik, melyhez Andi annyit írt:

"A desszertnek mindig van helye, mert a desszert a szívbe megy."