Bár Éva és családja nagyon élvezték a kinti életet, rengeteg szertartásra, programra jártak el, és a balinézek szívesen fogadták őket mindenhol, úgy érzi, sosem lesznek teljes mértékben a közösség részei. Sok balinéz imerősük van, de nincsenek barátaik, márpedig Évának nagyon hiányoznak a barátok és a családja.

"Nekem Magyarország az otthonom, ahol a szüleim és a barátaim élnek, ahol a gyökereim vannak. Eldöntöttem, hogy haza akarok menni! Kegyetlen honvágy kínoz... A párommal megállapodtunk abban, hogy elhagyjuk Balit. Ő majd Kristóffal később visszajön, amikor kezdődik a suli, én viszont huzamosabb ideig Magyarországon maradok Alexszel" - mondta el a Story magazinnak Éva, aki azt is bevallotta, hogy bár azt ígérte, ha eléri a csatornájuk a 100 ezer feliratozót, megmutatja férjét, erre most nincs idejük, és valójában élvezi is a titokzatoskodást, és szerinte a köréjük épült online közösség is így van ezzel.