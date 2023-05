A rapper nem csinál titkot abból, hogy volt olyan időszak az életében, amikor nagykanállal falta az életet. Most azt is elárulta, hogyan emlékszik erre a periódusra.

Egy szempillantás alatt vált a nézők kedvencévé, majd országosan ismert előadóvá és műsorvezetővé Majka, aki hosszú utat járt be a sikerig, amelyben mélységek és magasságok egyaránt voltak. Ugyanakkor örömmel emlékszik vissza tinédzserkorára, hiszen már akkor – Ózdon – nagykanállal falta az életet.

„Tinédzserként vékony pasi, ilyen girisz csávó voltam. Már 11-12 éves koromban, nagyon korán érdekeltek a csajok. Akkor csókolóztam először, Tóth Andi osztálytársammal leleveleztük. Persze azt mondtam, hogy én már csókolóztam – nyilván ő is – de nekem ez volt az első. Ő a tízemeletesben lakott és oda jártunk be a lépcsőházba csókolózni 5-6 percre" – idézte fel a kezdeteket Majka, akinek nem ment nehezen a csajozás.



„Ha akartam egy nőt, akkor én mindig megkaptam egy nőt. Szerintem semmi különlegeset nem tettem. Szórakoztató csávó voltam mindig, és azt mindenki tudja, hogy ha valaki mellett szórakozol, meg jól érzed magad, akkor az egyenes út, hogy történjen valami, ha egy férfi-női kapcsolatról van szó" – árulta el tinédzserkori varázsának titkát Majka, aki a szakításról is őszintén vallott. „Volt, olyan, akivel nehéz volt szakítani. Nyilván, akivel én szerettem volna, vele eggyel könnyebb volt. Volt olyan, hogy a helyzet adta: el kell engedni ezt a dolgot. És olyan is, amikor nem akarsz szakítani, de kell, mert látod, hogy ez a kapcsolat nem pozitív dologhoz fog vezetni. A válás – a szüleim példáját látva – nekem nem egy ilyen kiabálós dolog. Hanem inkább az, hogy ez elmúlt, beszéljük meg, te csinálod ezt, én csinálom azt. Talán a szüleim váláskezelésének is köszönhető – soha nem láttam őket egymással veszekedni, a válás után rosszban lenni –, hogy ezt vittem tovább. Emiatt is lehet, hogy egyetlenegy volt csajommal sem vagyok rosszban" – árulta el a 95.8 Sláger FM videosorozatának, a Nő a Tét műsorvezetőjének, Liptai Claudiának Majka.



A teljes beszélgetés ITT érhető el.